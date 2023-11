Super Dangerous Dungeons ist ein 8-Bit-Puzzle-Plattformer, in dem Sie als bester „Schatzjäger“ der Welt auf der Suche nach etwas sind, das tief in den Höhlen versteckt ist. Bei diesem Spiel geht es vor allem um Timing und Geduld. Bringen Sie sie also unbedingt mit auf Ihr Abenteuer in die Tiefe. Versuchen Sie, mit vielen Hindernissen im Weg, von Stacheln und Speeren bis hin zu kniffligen Rätseln und endlosen Gruben, so weit wie möglich in den Kerker vorzudringen und Ihre Belohnung einzufordern!. Bewegen – WASD oder Pfeiltasten. Springen – X, K oder Leertaste. Super Dangerous Dungeons ist erstellt von Adventure Island. Schauen Sie sich ihr anderes Spiel auf Poki an: Heart Star!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Super Dangerous Dungeons verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.