Undervault ist ein prozedural generiertes Dungeon-Crawler-Spiel, mit dem Sie Monster erkunden, Beute sammeln und bekämpfen können. In diesem Dungeon sind Sie Ihrem eigenen Glück ausgeliefert, da es viele Räume unterschiedlicher Art wie Küche, Schlafzimmer, Schatzkammer und sogenannte unbekannte Räume enthält, die Sie in Ihren gewünschten Raumtyp verwandeln können. Es gibt noch viele andere Story-Elemente und Geheimnisse, die Sie entdecken können. Wie weit kannst du in diesem aufregenden, schurkenhaften Plattformspiel kommen? Klicke auf ein beliebiges Objekt, um mit ihm zu interagieren. Interagieren – Linke Maustaste Bewegen – PfeiltastenUndervault wurde von Andriy Bychkovski erstellt. Er ist der Schöpfer von Pixel Express. Probieren Sie es mal hier aus!

Website: poki.com

