Yokai Dungeon ist ein Puzzle-Plattformspiel von Neutronized. Entdecken Sie ein sich ständig veränderndes, wunderschönes Land, inspiriert von der japanischen Folklore. Helfen Sie unserem Freund Tanuki (und 19 weiteren Charakteren), zufällig generierte Dungeons von Schätzen und Feinden zu befreien. Zerschmettere bewegliche Gegenstände gegen deine Feinde und sammle Beute. Nutzen Sie das verdiente Geld, um weitere Charaktere freizuschalten und ihre einzigartige Geschichte und Fähigkeiten zu erkunden. Yokai Dungeon enthält sechs verschiedene Bereiche, die in separate Räume unterteilt sind. Erkunden Sie diese Räume und finden Sie besondere Überraschungen wie einen einzigartigen Ladenraum und einen Bossraum! Sie werden in diesem Spiel viele Überraschungen finden. Können Sie jeden Charakter im Yokai Dungeon freischalten? Bewegen – WASD- oder Pfeiltasten. Blöcke drücken – Tippen oder die Leertaste. Yokai Dungeon wurde von Neutronized, einem in Italien ansässigen Spieleentwickler, erstellt. Es gibt weitere süchtig machende Spiele auf Poki: Slime Pizza, Drop Wizard Tower, Magic Bridge, Picnic Penguin und Lost-Yeti

Website: poki.com

