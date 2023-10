Slime Pizza ist ein Abenteuer-Plattformspiel von Neutronized. Sie sind ein Schleimbote, der auf einem Planeten abstürzt, und Sie müssen sich aus dem Labor schleudern, während Sie Ihre verstreuten Pizzastücke einsammeln. Sie können den Schleim steuern, indem Sie Ihren Finger oder Cursor gedrückt halten und ihn in die entgegengesetzte Richtung ziehen, in die Sie ihn bewegen möchten. Sie haften wie jeder Schleim an jeder Oberfläche. Benutze die gelben Röhren, um das Gebiet zu durchqueren, den tödlichen Fallen auszuweichen und dich vor dem Streifenpolizisten in Acht zu nehmen! Nutzen Sie die Checkpoint-Räume, um Ihren Fortschritt zu speichern, und stellen Sie sicher, dass jedes köstliche Stück Pizza gespeichert wird! Halten Sie Ihren Finger oder die linke Maustaste gedrückt und streichen Sie darüber, um den Schleim zu schleudern. Sammle Pizzastücke, indem du darauf stehst. Slime Pizza wurde von Neutronized entwickelt. Spielen Sie ihre anderen Arcade-Spiele auf Poki: Drop Wizard Tower, Lost-Yeti und Magic Bridge

Website: poki.com

