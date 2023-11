Caesar's Day Off ist ein lustiges Simulationsspiel, in dem Sie in die Rolle von Julius Caesar schlüpfen und einen freien Tag vor sich haben. Wollten Sie schon immer ein erschöpfter Kaiser sein, der einfach nur einen freien Tag genießen möchte? Hier sind Sie richtig! Geben Sie einfache Handgesten, um mit Ihren Motiven zu kommunizieren. Wenn Sie mit etwas einverstanden sind, können Sie ein „Daumen hoch“-Signal geben. Gestikulieren Sie in die entgegengesetzte Richtung, wenn Sie möchten, dass jemand von Ihrem Löwen gefressen wird. Schwer ist der Kopf, der die Krone trägt, aber schwerer ist der Körper, wenn Caesar den Salat nicht bestellt. Akzeptieren (Daumen hoch) – Pfeiltaste nach oben oder nach oben wischen. Ablehnen (Daumen nach unten) – Pfeiltaste nach unten oder nach unten wischen. Caesar's Day Off wurde erstellt von Seufz Studio. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: Murder.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Caesar's Day Off verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.