Yummy Taco ist ein Simulationsspiel, in dem Sie köstliche Gerichte zubereiten. Haben Sie Lust auf etwas Mexikaner? Wenn Sie sich für Burritos, Tacos, Quesadillas und mehr interessieren, sind Sie hier genau richtig! Gehen Sie in die Küche und beginnen Sie mit der Zubereitung der Tortillas. Sie verwenden Mehl, Öl, Backpulver, Salz und Wasser. Dann kneten Sie den Teig und formen schöne runde Formen. Nachdem Sie die Tortilla erhitzt haben, sollten Sie das Protein grillen, ein paar Gemüse und etwas Gewürze hinzufügen. Befolgen Sie die Anweisungen im Spiel, um die Zutaten richtig zuzubereiten, damit Ihre Gäste den besten Abend ihres Lebens haben. Sind Sie heute Abend bereit für ein scharfes Abendessen? Vergessen Sie nicht, Yummy Taco mit Ihren Freunden zu teilen und zu sehen, welche Art von Mahlzeiten sie servieren! Klicken oder tippen Sie auf ein Objekt, um es aufzuheben und zu verwenden. Wenn das Spiel Pfeilformen anzeigt, folgen Sie derselben Form mit Ihrem Cursor oder Finger, um sie zu wiederholen. Yummy Taco wurde von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Auf Poki gibt es noch viele andere süße Spiele: Lustiges Kochcamp, Lustiger Campingtag, Lustiger Reiseflughafen, Lustige Halschirurgie 2, Leckeres Waffeleis, Koch-Koreanisch-Lektion, Lustiger Haarschnitt für Haustiere, Lustiges Welpen-Dressup, Lustiges Kitty-Dressup, Lustige Nasenoperation , und Hipster vs RockersSie können Yummy Taco kostenlos auf Poki spielen. Yummy Taco kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

