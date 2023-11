Funny Cooking Camp ist ein Simulationsspiel, in dem Sie in einem Mäuselager Essen zubereiten. Helfen Sie unseren Mäusefreunden, einen Ofen aus Lehm zu bauen, den Grill vorzubereiten und Zutaten für die köstlichen Gerichte zu sammeln, die sie haben werden. Wenn Sie alles haben, was Sie brauchen, können Sie mit der Zubereitung leckerer Pizzen beginnen. Sie haben die Wahl zwischen einer Reihe frischer Toppings! Sind Sie bereit, zwei der unterhaltsamsten Aktivitäten zu kombinieren: Kochen und Camping? Vergessen Sie nicht, Funny Cooking Camp mit Ihren Freunden zu teilen und zu sehen, welche Art von Mahlzeiten sie servieren! Klicken oder tippen Sie auf ein Objekt, um es aufzunehmen und zu verwenden. Funny Cooking Camp wurde von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Es gibt viele andere süße Spiele auf Poki: Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery und Hipster vs RockerSie können Funny Cooking Camp kostenlos auf Poki spielen.Funny Cooking Camp kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

