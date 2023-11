„Funny Puppy Emergency“ ist ein Simulationsspiel, in dem Sie kleine Hunde in Not retten und sich um sie kümmern. Laufen Sie und helfen Sie verschiedenen verletzten Welpen, indem Sie sich um ihre Bedürfnisse kümmern, z. B. Splitter entfernen, Schwänze glätten, Knoten heilen, Medikamente anwenden und mehr. Wenn die Welpen während des Eingriffs Schmerzen haben, vergessen Sie nicht, anzuhalten und sie zu streicheln, um ihnen zu zeigen, dass es ihnen gut gehen wird! Sind Sie bereit, diese traurigen Hunde in glückliche Hunde mit wedelndem Schwanz zu verwandeln? Klicken oder tippen Sie auf ein Medikament oder ein medizinisches Gerät, um es zu verwenden. Wenn das Spiel Pfeilformen anzeigt, folgen Sie derselben Form mit Ihrem Cursor oder Finger, um sie zu wiederholen.Funny Puppy Emergency wurde von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Sie haben viele andere süße Spiele auf Poki: Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Class, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery und Hipster vs RockersSie können Funny Puppy Emergency kostenlos auf Poki spielen.Funny Puppy Emergency kann auf Ihrem Computer und Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

