Yummy Donut Factory ist ein Kochsimulationsspiel, in dem Sie eine Fabrik besitzen und köstliche Donuts für Ihre Kunden zubereiten. Sie beginnen damit, den Donut nach dem bereitgestellten Rezept von Grund auf zuzubereiten. Das Mehl sieben, die trockenen Zutaten wie Zucker und Salz hinzufügen und mit Butter und Milch vermischen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Mengen der Zutaten verwenden – alles, was mehr oder weniger als im Rezept angegeben ist, führt dazu, dass Ihr Donut scheitert. Dann können Sie mit dem Backen fortfahren! Sobald die Basis-Donuts fertig sind, können Sie Spaß haben und Ihrer Kreativität mit Süßigkeiten, Streuseln, Zuckerguss und vielem mehr freien Lauf lassen. Teilen Sie die süßen Leckereien, die Sie in der Yummy Donut Factory zubereitet haben, mit Ihren Freunden und inspirieren Sie sich gegenseitig zur Kreativität! Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Klicken oder tippen Sie auf Objekte, um mit ihnen zu interagieren. Manchmal müssen Sie sie per Drag-and-Drop verschieben, um sie richtig zu verwenden.Yummy Donut Factory wurde von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Sie haben viele andere süße Spiele auf Poki: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffeleis, Koch-Koreanisch-Lektion, Lustiger Haarschnitt für Haustiere, Lustiges Welpen-Dressup, Lustiges Kitty-Dressup, Lustige Nasenoperation und Hipster gegen RockerSie können Yummy Donut Factory kostenlos auf Poki spielen. Yummy Donut Factory kann auf Ihrem Computer und Mobilgeräten gespielt werden wie Telefone und Tablets.

Website: poki.com

