TicToc Summer Fashion ist ein Simulationsspiel, in dem Sie einem Ihrer Freunde helfen, ein Star auf einer berühmten Social-Media-Plattform zu werden. Helfen Sie ihr, eine Rolle zu drehen, indem Sie zuerst ihr Zimmer aufräumen. Dann wählen Sie aus einer großen Auswahl an Eyelinern, Lidschatten, Grundierungen, Lippenstiften und mehr. Lassen Sie Ihren Freund auf jeder Walze stilvoll aussehen, um viele Likes und Geld für den Kauf neuer Artikel zu erhalten. Das Spiel zeigt Ihnen kurz, welche Arten von Make-up und Accessoires Sie auswählen müssen, verschwindet jedoch schnell wieder. Merken Sie sich diese entweder gut oder klicken Sie auf die Hinweisschaltfläche, damit sie erneut angezeigt werden. Sobald Ihr Freund bereit ist, zeigen Sie der Welt, was für ein großartiger Stylist Sie sind! Klicken oder tippen Sie auf ein Outfit oder Accessoire, um es anzuziehen. Sie müssen die Gegenstände auswählen, die Ihnen zu Beginn des Spiels angezeigt werden. Wenn Sie sich nicht erinnern können, welche richtig sind, holen Sie sich gerne einen Hinweis. TicToc Summer Fashion wird von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Sie haben viele andere süße Spiele auf Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery und Hipster vs RockersSie können TicToc Summer Fashion kostenlos auf Poki spielen. TicToc Summer Fashion kann auf Ihrem Computer und Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit TicToc Summer Fashion verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.