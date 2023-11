Princess Lovely Fashion ist ein Simulationsspiel, in dem Sie eine Prinzessin mit verschiedenen Outfits und Accessoires verkleiden. In diesem Spiel sind viele stilvolle Gegenstände verfügbar! Wählen Sie aus allen möglichen Stilen und Farben von Schuhen, Stiefeln, Hüten, Kleidung, Hosen und sogar supercoolen Haaren. Dir gefällt die Kleidung, die du siehst, nicht? Kein Problem. Schalte weitere Outfits frei, indem du interessante Minispiele spielst! Vergessen Sie nicht, Princess Lovely Fashion mit Ihren Freunden zu teilen, wo die Pfotenfähigkeiten endlos sind! Klicken oder tippen Sie auf ein Objekt, um es aufzunehmen und zu verwenden. Princess Lovely Fashion wurde von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Sie haben viele andere süße Spiele auf Poki: Lustiges Welpen-Dressup, Lustiger Camping-Tag, Lustiger Flughafen auf Reisen, Lustige Hals-Chirurgie 2, Leckeres Waffeleis, Koch-Koreanisch-Lektion, Lustiger Haarschnitt für Haustiere, Lustige Nasen-OP, Lustiger Tierpfleger, lustig -pet-rescue und Hipster vs RockersSie können Princess Lovely Fashion kostenlos auf Poki spielen. Princess Lovely Fashion kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

