Funny Kitty Care ist ein Simulationsspiel, in dem Sie Ihre Kätzchenfreunde pflegen und ihnen die besondere Behandlung geben, die sie verdienen. In diesem süßen Makeover-Spiel findest du ein streunendes Kätzchen in einem Mülleimer. Reinigen Sie das Fell der schmutzigen Katze, bevor Sie ihr ein schönes lauwarmes Bad geben. Schrubben Sie das Fell und trocknen Sie es anschließend. Sobald die Katze frisch gereinigt ist, können Sie sie mit allen möglichen stilvollen Outfits und Accessoires ausstatten. Helfen Sie weiterhin den Kätzchen und lernen Sie unterwegs viele entzückende Freunde kennen! Klicken oder tippen Sie auf einen Gegenstand, um ihn aufzuheben, und ziehen Sie ihn über den Bereich, in dem Sie ihn verwenden möchten. Funny Kitty Care wurde von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Sie haben viele andere süße Spiele auf Poki: Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery und Hipster vs. RockersSie können Funny Kitty Care kostenlos auf Poki spielen. Funny Kitty Care kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

