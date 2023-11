Funny Heroes Emergency ist ein Simulationsspiel, in dem Sie als Arzt in einer Notaufnahme arbeiten und Superhelden dabei helfen müssen, wieder in Form zu kommen. Ein Team aus Verteidigern mit Superkräften wurde verletzt, als es gegen Schurken antrat. Können Sie sich um ihre Verletzungen kümmern und sie reparieren? Befreien Sie die Superhelden von Schmutz und Ablagerungen, bevor Sie sich einer tieferen Behandlung unterziehen. Desinfizieren Sie ihre Wunden, tragen Sie Salben auf, entfernen Sie Stäbchen aus ihren Haaren und reparieren Sie sogar ein paar Zähne! Helfen Sie ihnen schließlich bei der Auswahl einer neuen Uniform, damit sie die Unschuldigen mit Stil verteidigen können. Teile das Spiel mit deinen Freunden und sieh dir an, welche Kostüme sie für unsere Superhelden kreiert haben. Medikamente aufheben/verwenden – Tippen oder mit der linken Maustaste klicken. Funny Heroes Emergency wurde von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Sie haben viele andere süße Spiele auf Poki: Funny Kitty Care, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery und Hipster vs. Rockers. Sie können Funny Heroes Emergency kostenlos auf Poki spielen. Funny Heroes Emergency kann auf Ihrem Computer und Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

