Summer Fashion Makeover ist ein Simulationsspiel, in dem Sie einem Ihrer Freunde helfen, sich auf einen unterhaltsamen Tag am Strand vorzubereiten. Helfen Sie ihr bei der Vorbereitung, indem Sie ihr beim Reinigen mit Gesichtspeelings und Schönheitsprodukten helfen, und wählen Sie dann aus einer großen Auswahl an Eyelinern, Lidschatten, Grundierungen, Lippenstiften und mehr! Lassen Sie Ihre Freundin an ihrem besonderen Strandtag stilvoll aussehen. Sobald Ihr Freund bereit ist, zeigen Sie der Welt, was für ein großartiger Stylist Sie sind! Klicken oder tippen Sie auf ein Outfit oder Accessoire, um es anzuziehen. Sie müssen die Gegenstände auswählen, die Ihnen zu Beginn des Spiels angezeigt werden. Wenn Sie sich nicht erinnern können, welche richtig sind, holen Sie sich gerne einen Hinweis. Summer Fashion Makeover wurde von Go Panda Games erstellt, einem Indie-Entwicklerstudio mit Sitz in Süd-Surabaya, Indonesien. Sie haben viele andere süße Spiele auf Poki: TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Traveling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Lustiger Haarschnitt für Haustiere, Lustiges Welpen-Dressup, Lustiges Kitty-Dressup, Lustige Nasenoperation und Hipster gegen RockerSie können Summer Fashion Makeover kostenlos auf Poki spielen. Summer Fashion Makeover kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

