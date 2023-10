Kickflip Santa ist ein Side-Scroller, in dem Sie als Skateboard-Weihnachtsmann spielen und Geschenke an Kinder ausliefern, während Sie Tricks und Grinds vorführen! Sie müssen in jedem Level eine bestimmte Menge an Geschenken ausliefern und Ihre Punktzahl basiert sowohl auf der Anzahl der ausgelieferten Geschenke als auch auf Ihrer Gesamtpunktzahl für die Ausführung von Tricks! Pop-Shuvit über Elfen und Kickflip über einen Weihnachtsbaum, dann bahne dir deinen Weg den Hügel hinunter, um der ultimative Weihnachtsmann zu werden! Schauen Sie sich die verschiedenen Skins und Skateboards an, um den Weihnachtsmann so zu gestalten, wie Sie es möchten! Kannst du skaten, um Weihnachten zu retten? Beschleunigen – Halten Sie die rechte Pfeiltaste gedrückt Springen – Pfeiltaste nach oben Mahlen – Pfeiltaste nach unten Bremse – Linke Pfeiltaste Geschenk werfen – Leertaste Nollie – Pfeil nach oben + D Heelflip – Pfeil nach oben + S Pop Shuvit – Pfeil nach oben + A Kickflip – Pfeil nach oben + W Auf Mobilgeräten gibt es Tasten zum Drücken, außer dass die Tricks zufällig sind! Kickflip Santa wurde von BUN GUN erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen tollen Spiele auf Poki an: Hoppenhelm, Dodge Blast und Wild Bullets! Sie können Kickflip Santa kostenlos auf Poki spielen. Kickflip Santa kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

