Vom Schöpfer von Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero und mehr kommt Fortz, das Zwei-Spieler-Spiel, bei dem es darum geht, die Basis des Gegners zu zerstören. Benutze deinen Turm, deinen Verstand und eine Auswahl verrückter Waffen, um deinen Feind zu Fall zu bringen! Spielen Sie Fortz kostenlos mit einem zweiten Spieler auf demselben Computer für maximalen Spaß. Diese Online-Version von Fortz bietet einen voll ausgestatteten Level-Editor für individuelles Gemetzel sowie eine Reihe vorgefertigter Levels, in denen Sie und Ihre Freunde sich gegenseitig zerstören können! Es ist Zeit, die Rechnung zu begleichen – spielen Sie Fortz auf Poki, um jedem Streit zwischen Ihnen und einem Freund ein Ende zu setzen! Kontrollen: Spieler 1: W, A, D – Bewegen (Boden) W, S – Zielen (Turm) D – Schießen S - Block platzieren (Boden) Spieler 2: Pfeiltasten nach oben, links, rechts – Bewegen (Boden) Pfeiltasten nach oben und unten – Zielen (Geschützturm) Linke Pfeiltaste – Schießen Pfeiltaste nach unten – Block platzieren (Boden) Tipps und Tricks: - Vergessen Sie nicht, Ihren Turm regelmäßig nachzuladen – er feuert nicht, wenn er leer ist! - Schauen Sie sich die Level-Auswahlfunktion für weitere interessante Blockanordnungen an. Über den Ersteller: Fortz wird Ihnen von Colin Lane Games mit Sitz in Stockholm, Schweden, präsentiert. Colin Lane ist ein Ein-Mann-Entwicklerteam, das auch die Hits „Dunkers“, „Dunkers-2“, „Wrassling“, „Temple of Boom“ und „Golf Zero“ entwickelt hat.

Website: poki.com

