Sind Sie der nächste Golfstar? In diesem abenteuerlichen Golfspiel springen, rutschen und schwimmen Sie, um genau den richtigen Winkel für Ihre Schläge zu finden. Holen Sie sich ein Hole in One und lassen Sie den Ballon platzen, um eine Goldmedaille zu gewinnen. Aber sei vorsichtig! Sie haben nur drei Schüsse, also geben Sie sie mit Bedacht aus. Kontrollen: Pfeiltasten – Laufen und springen X – Den Ball anwinkeln und schlagen Aufwärtstaste – Aufnahmen abbrechen Über den Ersteller: Golf Zero wurde von Colin Lane Games entwickelt, einem Ein-Mann-Studio mit Sitz in Stockholm, Schweden. Zu den weiteren Spielen von Colin Lane gehören die Basketball-Hits Dunkers und Dunkers-2, der Wrestler-Spaß Wrassling, das Multiplayer-Tower-Defense-Spiel Fortz und der Arcade-Plattformer Temple of Boom.

Website: poki.com

