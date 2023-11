Denken Sie, dass Sie das Zeug dazu haben, ein Hole-in-One zu schlagen? In Cheap Golf, einem Retro-Golf-Puzzlespiel mit unzähligen Levels, die es zu erkunden gilt, wird es nicht so einfach sein, wie Sie denken. Ihre KI-Bot-Moderatorin Susan führt Sie von Level zu Level, während die Rätsel immer schwieriger werden! Maus – Klicken und ziehen Sie, um zu schießen Achten Sie bei jedem Loch auf das Par! Winkel ist alles! Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Schläge so auszurichten, dass Sie das Level mit möglichst wenigen „Schwüngen“ abschließen.Cheap Golf wird von Pixeljam entwickelt, das seit 2005 Spiele im Low-Res-Stil entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer des Hits Dino Run.

Website: poki.com

