Golfparty.io ist ein Online-Multiplayer-Minigolfspiel, bei dem Sie gegen die anderen Spieler antreten, um zu sehen, wer den Ball zuerst versenken kann! Ihr Ziel ist es, den Ball einfach durch verschiedene Fallen, Klippen, Vorrichtungen und viele andere Hindernisse in das Loch rollen zu lassen, das am Ende des Levels wartet. Sie werden anhand der Anzahl Ihrer Schüsse und Ihrer Beweglichkeit bewertet. Versuchen Sie, sorgfältig zu zielen und so wenige Putts wie möglich auszuführen. Halten Sie Ihren Finger oder Ihre Maus gedrückt, um mit dem Zielen zu beginnen. Sie können nach hinten ziehen, um die Intensität Ihrer Schüsse einzustellen, und nach links oder rechts zielen, um die Richtung zu ändern. Zum Schießen loslassen! Laden Sie Ihre Freunde ein und spielen Sie gegeneinander, um herauszufinden, wer der ultimative Golfer ist!

Website: golfparty.io

