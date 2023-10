Dunkers ist ein von Colin Lane Games entwickeltes Physik-Basketballspiel. Schwingen Sie Ihre Arme, springen Sie und punkten Sie in Dunkers! Dieses Arcade-Basketballspiel bietet Karriere- und 2-Spieler-Modi. Du wirst als Pinko beginnen. Nehmen Sie den Ball und springen Sie damit nach oben. Erzielen Sie Körbe mit Froggo, Timmy und Nerdo! Dunkers wurde von Colin Lane Games entwickelt, einem Ein-Mann-Studio mit Sitz in Stockholm, Schweden. Zu den weiteren Spielen von Colin Lane gehören die Fortsetzung von Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, der Arcade-Plattformer Temple of Boom, das Multiplayer-Tower-Defense-Spiel Fortz und das Sportspiel Golf Zero.

