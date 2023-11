Slime Road ist ein Level-basiertes, mit Farben gefülltes Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie durch bunte Reifen springen, um Edelsteine ​​zu verdienen. Es wurde von schmackhaftpill kreiert, der auch Sling Drift, Pick Me Up, Spill It und mehr gemacht hat. Hüpfen Sie am Ende der Straße auf das Bullseye, um Extrapunkte zu erhalten. Begib dich in diesem rasanten Action-Sprung-Abenteuer entspannt auf die Slime Road! Dieses farbenfrohe Geschicklichkeitsspiel wird Sie garantiert stundenlang unterhalten. In Slime Road auf Poki bringt jedes Level eine neue, mit Schleim gefüllte Herausforderung mit sich, die es zu meistern gilt! Pfeiltasten – MoveSlime Road wurde von leckerem Pill mit Sitz in den USA entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Sling Drift, Pick Me Up, Spill It und mehr.

Website: poki.com

