Jelly Bounce 3D ist ein Arcade-Spiel, in dem Sie einen kleinen Jelly-Block steuern, der auf verschiedenen Plattformen nach oben springt. Halten Sie einfach Ihren Finger oder die linke Maustaste gedrückt, um die horizontalen Bewegungen des Jelly Blocks zu steuern. Springen Sie immer wieder von den Plattformen auf andere, ohne zu fallen. Diese Plattform wird sich reduzieren, wenn Sie bereits darauf gesprungen sind. Passen Sie also auf, was Sie tun! Sammle die Sterne und erreiche den Gipfel. Sammeln Sie weiterhin Punkte, damit Sie die Jelly-Skins verbessern können. Klicken oder tippen Sie auf ein Objekt, um es aufzunehmen und zu verwenden. Jelly Bounce 3D wurde von BuyHTML5 erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: 11-11, 99 Balls, Dunkbrush, Ice Cream, Please!, Scary Hill, Tiny Fishing und Winter DodgeJelly Bounce 3D ist sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Mobiltelefon kostenlos auf Poki spielbar: Jelly Bounce 3D

Website: poki.com

