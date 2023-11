99 Balls ist ein von BuyHTML5 entwickeltes Arcade-Spiel. 99 Balls haucht den klassischen Spielen wie Bubble Shooter und Breakout neues Leben ein und peppt die Sache ein wenig auf. Sie werden Kugeln mit Zahlen darauf bemerken. Jede Zahl gibt an, wie oft Sie einen Ball schlagen müssen, um ihn zu zerstören, bevor er den unteren Bildschirmrand erreicht. Sie können Kreise sammeln, sobald Sie einen Ball zerstört haben, und diese Kreise später ausgeben, um neue Waffen freizuschalten und den Spaß zu maximieren. Ich habe 99 Bälle, aber der Ball, den Sie in diesem Spiel haben werden, ist keiner. Klicken und ziehen Sie den Cursor zum Zielen und lassen Sie ihn los, um zu schießen. Tipp: Zielen Sie nicht auf einen einzelnen Ball. Verwenden Sie stattdessen die Schießanleitung, um Ihre Bewegungen strategisch zu planen. 99 Balls wird von BuyHTML5 erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing und Winter Dodge.

Website: poki.com

