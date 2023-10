Subway Clash 3D ist ein Multiplayer-Shooter, bei dem Sie in die U-Bahn absteigen und sich darauf vorbereiten müssen, Ihr Team im Kampf gegen die Kanalisation anzuführen! Erschieße und zerstöre so viele deiner Gegner wie möglich, um an die Spitze der Bestenlisten zu gelangen. Sammle mehrere Waffen und Gesundheitsboosts ein, die dir auf deinem Weg helfen. Subway Clash 3D auf Poki funktioniert auch im mobilen Internet, sodass Sie den Schießspaß überallhin mitnehmen können. Freeway Interactive ist für die Clash 3D-Serie bekannt und hat seinen Sitz in Russland. Sie haben weitere Spiele auf Poki: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D und Airport Clash 3D

Website: poki.com

