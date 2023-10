Sling Kong ist ein von Protostar entwickeltes Arcade-Spiel, bei dem Sie Ihren Charakter „Kong“ schleudern müssen, um das Level zu beenden. Hüpfen, schwingen und mehr, um in Sling Kong auf Poki so weit wie möglich zu kommen. Aber achten Sie auf tödliche Fallen und Hindernisse. Sie müssen Sägen, Feuer, Feinden und vielem mehr ausweichen, um an die Spitze zu gelangen! Spielen Sie Sling Kong kostenlos auf Poki in Ihrem Browser und schalten Sie verrückte Charaktere frei, um Ihren Weg zum Erfolg zu finden! Sling Kong wurde aktualisiert und enthält jetzt mehr Charaktere zum Freischalten. Spielen Sie die Minispiele und holen Sie sich neue Highscores, um Charaktere aus Science-Fiction-, Abenteuer-, Eiszeit- und Blumenwelten freizuschalten. Maus – klicken und ziehen, um Sling Kong zu schleudern, wurde von Protostar mit Sitz in Australien entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Super Starfish.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Sling Kong verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.