One More Line ist ein lässiges Arcade-Spiel, bei dem Sie sehen, wie lang Ihre Linie wachsen kann! Dieses von SMG Studios entwickelte, süchtig machende Ein-Knopf-Spiel wird Ihre Fähigkeiten und Ihr Timing auf die Probe stellen. Spielen Sie „One More Line“ auf Poki und sehen Sie, wie verrückt Ihre Linie sein kann. Halten Sie die Leertaste genau im richtigen Moment gedrückt, um Ihre Linie von Punkt zu Punkt zu bewegen. Wenn Sie jedoch über die Seiten laufen, ist Ihre Linie zu Ende! Täuschend einfach und doch unglaublich herausfordernd: Probieren Sie noch heute One More Line auf Poki aus. Steuerung: Leertaste – Zum Schwingen gedrückt halten. Über den Ersteller: One More Line ist der dritte Teil der One More-Reihe von SMG Studios mit Sitz in Melbourne, Australien. Die Serie besteht außerdem aus One More Dash und One More Bounce. Sie sind auch die Schöpfer von Super One More Jump, Thumb Drift und mehr.

