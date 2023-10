Nur einer? ist ein cooles Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie zielen und Ihren Ball in einen Becher schießen müssen, um zum nächsten Level zu gelangen. Je mehr Wände Sie nutzen, um Ihren Ball abzuprallen, desto höher wird Ihr Combo-Score! In nur einem? Auf Poki werden die Levels mit mehr Hindernissen immer schwieriger. Seien Sie also vorsichtig, denn Sie haben nur ein Leben zum Spielen! Das Spiel ist als HTML5-Spiel entwickelt, was bedeutet, dass Sie Just One? spielen können. auf Ihrem Desktop- und mobilen Browser! Steuerung: Schießen – Ziehen und Klicken mit der Maus. Über den Ersteller: QKY Games ist der Erfinder dieses süchtig machenden Spiels. Sie sind auch der Schöpfer der Stickjet Challenge auf Poki.

Website: poki.com

