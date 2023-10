One Button Bounce ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie einen Charakter steuern, der ständig auf einer Plattform hin und her rennt. Da du nicht aufhören kannst, besteht deine Aufgabe darin, die Sprünge des Charakters so zu timen, dass dein Fluch zu einem Weg wird, das Rätsel zu lösen. Verwenden Sie die W-Taste, die Leertaste oder den Aufwärtspfeil, um von Wänden zu springen und abzuprallen. Springen Sie von einer Plattform zur anderen, bis Sie das Portal erreichen, das Sie zur nächsten bringt. Dem Portal stehen viele kreative Hindernisse im Weg, sodass Sie viele überraschende und befriedigende Rätsel entdecken werden, die es zu lösen gilt. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie stecken bleiben – Sie können jederzeit einen Hinweis verwenden, der Ihnen zeigt, wie Sie das Level bestehen. Verwenden Sie die W-Taste, die Leertaste oder den Aufwärtspfeil, um von Wänden zu springen und abzuprallen. Springen Sie von einer Plattform zur anderen, bis Sie zum Portal gelangen, das Sie zur nächsten bringt. One Button Bounce wurde von Robert Alvarez erstellt. Sie haben andere Denkspiele auf Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer und Resizer Sie können One Button Bounce kostenlos auf Poki spielen. One Button Bounce kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

