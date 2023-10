Der Drift-Wahnsinn kehrt mit dem dritten Teil der Burnout Drift-Reihe zurück. Dieses Mal werden wir zu einem riesigen Seehafen mit Containern, Schiffen, Kränen und anderen Hindernissen transportiert, denen wir ausweichen, abspringen und herumtreiben können! Passen Sie Ihr Auto an Ihren Stil an und beginnen Sie dann mit dem Driften. Schaffen Sie so viele coole Drifts wie möglich, um Punkte und Geld für weitere Upgrades zu sammeln. Kontrollen: WASD oder Pfeiltasten – Fahren Leertaste – Handbremse C – Kameraansicht ändern

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Burnout Drift: Seaport Max verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.