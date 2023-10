Up and Beyond ist ein Geschicklichkeitsspiel von Electric Monkeys, bei dem der Spieler eine Rakete steuern und eine Kollision mit Hindernissen vermeiden muss. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Raumschiff und navigieren Sie durch ein mysteriöses Universum. Vermeiden Sie Kollisionen mit Hindernissen und Wänden und sammeln Sie Atome, um Upgrades und neue Raketenteile zu erhalten. Aber Vorsicht! Achten Sie auf Ihren Treibstofftank, sonst könnten Sie sich im Weltraum verirren ... Wagen Sie es, sich diesem neuen Abenteuer zu stellen? Steuern Sie Ihre Rakete, indem Sie sich nach links und rechts bewegen, vermeiden Sie Kollisionen mit den Wänden und sammeln Sie so viele Treibstoffkapseln und Atome wie möglich .Nach links bewegen – Linke Pfeiltaste Nach rechts bewegen – Rechte PfeiltasteBoost – AufwärtspfeiltasteUp and Beyond wurde von Electric Monkeys erstellt. Sie können ihr anderes Spiel Double Bounce auf Poki spielen!

Website: poki.com

