One More Bounce ist ein Geschicklichkeitsspiel von SMG Studios, den Machern von One More Line, One More Dash und mehr! Zeichnen Sie eine Linie im richtigen Winkel, um Ihren Avatar durch jedes Level hüpfen zu lassen. Versuchen Sie, alle Diamanten zu sammeln, um Ihr Können zu zeigen! Aber sei vorsichtig; Wenn Sie die rosa Grenze erreichen, ist Ihr Lauf beendet. Mit über 100 Levels und verschiedenen Spielmodi wird One More Bounce on Poki Sie stundenlang unterhalten. Spielen Sie One More Bounce und schalten Sie neue Themen und Avatare frei. Steuerung: Maus – Klicken und Ziehen, um eine Linie zu zeichnen Leertaste – Navigieren im Menü Über den Ersteller: One More Bounce ist der dritte Teil der One More-Reihe von SMG Studios mit Sitz in Melbourne, Australien. Die Serie besteht außerdem aus One More Dash und One More Line. Sie sind auch die Schöpfer von Super One More Jump, Thumb Drift und mehr.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit One More Bounce verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.