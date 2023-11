Denken Sie, Sie sind ein Reaktionsmeister? Spielen Sie das Glitch Dash-Spiel und finden Sie es heraus! Glitch Dash ist ein gleichzeitig ruhiges und stressiges First-Person-Spiel zum Ausweichen von Hindernissen, bei dem Sie auf Trab bleiben müssen, um zu überleben. Sie können Glitch Dash kostenlos spielen, aber jede Sekunde ist kostbar, wenn Sie versuchen, Diamanten einzusammeln und hüpfenden Gefahren aus dem Weg zu gehen, die den sofortigen Tod bedeuten! Diamanten kaufen an Kontrollpunkten und Speichern, also sammeln Sie weiter. Diese Online-Version von Glitch Dash ist die einzig wahre Möglichkeit, das Spiel so zu erleben, wie es Entwickler David Marquardt beabsichtigt hat. Spielen Sie also jetzt Glitch Dash auf Poki, um Ihre Fähigkeiten zu testen! Steuerung: Pfeiltasten – Leertaste bewegen – Springen. Tipps und Tricks: – Glitch Dash ist ein sehr schwieriges Spiel, also lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie nicht weiterkommen – versuchen Sie es einfach weiter! - Jeder Diamant ist es wert, gesammelt zu werden, aber wenn Sie ihn einfach nicht bekommen können, konzentrieren Sie sich darauf, die Etappe zu beenden. Über den Ersteller: Glitch Dash wurde vom in Schweden ansässigen Soloentwickler David Marquardt erstellt. Zu Davids anderen Spielen gehört das Chamäleon-Puzzlespiel Pull My Tongue.

Website: poki.com

