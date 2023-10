Greg, das Chamäleon, hat Hunger und nur Popcorn kann ihn sättigen! Helfen Sie Greg, seinen Bauch mit seinem Lieblingsessen zu füllen, indem Sie in Pull My Tongue über 85 leckere, anspruchsvolle Rätsel in 5 Welten lösen. Ziehen Sie Gregs Zunge zum Popcorn, aber achten Sie darauf, den Zappern, Stacheln und anderen Gefahren auszuweichen, die ihm den Weg versperren! Wenn das nicht ausreicht, um deine Rätselkompetenz auf die Probe zu stellen, gibt es in jedem Level von Pull My Tongue auch 3 Sterne zu sammeln, damit du deinen Scharfsinn unter Beweis stellen UND Greg helfen kannst, einen leckeren Snack zu ergattern! Über den Ersteller: Pull My Tongue wurde erstellt von Soloentwickler David Marquardt mit Sitz in Schweden. Zu Davids anderen Spielen gehört der Endlos-Puzzle-Runner Glitch Dash.

Website: poki.com

