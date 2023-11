Jelly Venture ist ein Plattformspiel, in dem Sie ein Gestaltwandler sind, der sich wieder mit seinem Hund vereinen möchte. Du hast die Möglichkeit, dich in Wackelpudding zu verwandeln und dich hinüberzuschleudern, wann immer du willst. Ihr Charakter rennt automatisch vorwärts. Sie müssen Ihren Finger oder Mauszeiger über den Spielbereich ziehen und loslassen, um zu springen und auf einer Oberfläche zu bleiben. Sie haben auch die Möglichkeit, sich durch sehr enge Öffnungen und Tunnel zu zwängen. Aber mit großer Kraft geht große Verantwortung einher, und Sie können in schwierige Situationen geraten, wenn Sie nicht aufpassen! Um eine Plattform zu verlassen, auf der Sie festsitzen, müssen Sie sich von der Plattform stürzen und auf einer anderen sicheren Plattform landen. Vermeiden Sie Stacheln, Fallen, Wasser und andere Umweltgefahren. Sammle Münzen und Sterne, um sie für coole Skins und Anpassungsoptionen auszugeben. Es gibt verschiedene Welten mit einem einzigartigen Sinn für visuelle Atmosphäre. Sind Sie bereit, jede Welt in Jelly Venture zu erkunden? Jelly Venture wurde von Terminarch Games entwickelt. Auf Poki gibt es weitere unterhaltsame Arcade- und Multiplayer-Geschicklichkeitsspiele: JollyWorld, Sushi-Party, Mechabots, Scary Maze und Slime Maker. Mit Jelly Venture können Sie den Youtuber Jelly steuern, während er sich auf die Suche nach der Wiedervereinigung mit seinem entzückenden Welpen Nala begibt. Schauen Sie sich seine neuesten Beiträge, Tweets und Musik an. Sie können Jelly Venture kostenlos auf Poki spielen. Jelly Venture kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Jelly Venture verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.