Dadish 2 ist ein Plattformspiel, in dem Sie ein Radieschen-Papa sind, der dafür verantwortlich ist, seine Kinder zu finden, die im Gemüsebeet verschwunden sind. Erkunden Sie eine aufregende Welt, treten Sie gegen Fast-Food-Gegner an und vereinen Sie Dadish mit seinen vermissten Kindern in diesem herausfordernden Jump'n'Run-Abenteuer. Sammle Sterne, schalte Geheimnisse frei, genieße den verspielten Soundtrack, lerne unvergessliche Charaktere kennen, spiele mehr als 50 spannende Level und vieles mehr! Sind Sie bereit für das Abenteuer Ihres Lebens? Bewegen – WASD oder Pfeiltasten. Springen – Leertaste. Dadish wurde von Thomas K. Young erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele auf Poki: Super Fowlst an

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Dadish 2 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.