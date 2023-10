JollyWorld ist ein Sandbox-Sportspiel von Terminarch Games. Schnappen Sie sich Ihr Lieblingsfahrrad, springen Sie in eines der vielen benutzergenerierten Levels und tauchen Sie ein in einzigartige, actiongeladene Welten voller Gefahren und Überraschungen! Du bist den Regeln der Physik ausgeliefert und musst sie sorgfältig befolgen, wenn du überleben willst. Behalten Sie Ihr Gleichgewicht auf dem Fahrrad, fahren oder springen Sie über die Hindernisse, ohne sich zu verletzen. Sie werden sogar Werkzeuge wie den Enterhaken oder den Skippyball haben, die Ihnen auf dem Weg helfen. Jedes Level unterscheidet sich in Bezug auf Gebiet, Hindernisse und Ziele, sodass JollyWorld wie hundert verschiedene Spiele in einem ist! Vergessen Sie nicht, Ihren Avatar zu ändern, die von anderen Spielern erstellten Level zu erkunden und abzustimmen und mit dem Editor Ihr eigenes Level zu erstellen! Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Spielen“ und wählen Sie dann eines der Level aus, die als nächstes angezeigt werden .Fahren – WASD oder Pfeiltasten. Springen – Z. Umdrehen – Leertaste. JollyWorld wurde von Terminarch Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen süchtig machenden Spiele auf Poki: Sushi Party, Mechabots, Slime Maker und Scary Maze

Website: poki.com

