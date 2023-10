Noob Hook ist ein physikbasiertes Geschicklichkeitsspiel mit blockiger Ästhetik. Ihr Ziel ist es, die Ziellinie in einem Stück zu erreichen, ohne auf Hindernisse zu stoßen oder in Fallen zu tappen. Ziehen Sie den Cursor oder Finger und lassen Sie ihn wieder los, um auf Ihren Enterhaken zu schießen und sich vorwärts zu bewegen. Schwingen Sie sich von dem Block, an dem Sie hängen, und schießen Sie mit dem Haken auf den nächsten Block. Spülen und wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie das karierte Ziel sehen. Versuchen Sie, so viele Münzen wie möglich zu sammeln, damit Sie neue und coole Skins für Ihren Charakter freischalten können. Vergessen Sie nicht, es mit Ihren Freunden zu teilen, damit Sie herausfinden können, wer das Spiel schneller beenden und der Champion werden kann! Ziehen Sie den Cursor oder Finger und lassen Sie ihn los, um den Charakter vorwärts fliegen zu lassen. Erreichen Sie die Ziellinie, ohne auf Hindernisse zu stoßen, um das Level erfolgreich zu bestehen. Noob Hook wurde von Vanorium erstellt. Spielen Sie ihre anderen Puzzle-Plattformspiele auf Poki: Noob Archer und Noob Drive. Sie können Noob Hook kostenlos auf Poki spielen. Noob Hook kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

