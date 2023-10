Noob Archer ist ein Puzzlespiel mit Schießelementen. Die Welt wurde von Zombies überrannt und Sie müssen die Welt einen Zombie nach dem anderen von dem Bösen befreien! Benutze Pfeil und Bogen, um jedes sorgfältig gestaltete Level von Zombies zu befreien. Zombies in diesem Spiel sterben, sobald einer Ihrer Pfeile (oder ein Umweltrisiko wie Dynamit) sie trifft. Zielen Sie also sorgfältig und entdecken Sie die vielen kreativen Möglichkeiten, auf Zombies zu schießen. In manchen Leveln erhältst du weniger Pfeile als es Zombies gibt, also musst du auch Strategien entwickeln und versuchen, mehrere Feinde mit einem einzigen Pfeil zu vernichten. Überspringen Sie gerne ein Level, wenn Sie nicht weiterkommen. Kannst du alle 150 Level in Noob Archer abschließen? Halte die linke Maustaste oder deinen Finger gedrückt, um zu zielen, und lasse sie los, um zu schießen. Noob Archer wurde von Vanorium erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Noob Archer kostenlos auf Poki spielen. Noob Archer kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Noob Archer verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.