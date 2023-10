Super Falling Fred ist ein kostenloses Online-Webspiel und die neueste Veröffentlichung der „Fred Series“ von Dedalord. Sie spielen dieses Spiel, indem Sie versuchen, so lange wie möglich hinzufallen und dabei zu vermeiden, mit Gegenständen in Berührung zu kommen, die Ihnen in den Weg kommen. Indem Sie Hindernissen mit der Tastatur ausweichen, erhalten Sie mit der Zeit Punkte. Genau wie in „Running Fred“ gibt es unendlich viele Belohnungen zu verdienen, je weiter man fällt.Wie wird gespielt?Sie können Ihren Charakter mit den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur bewegen, um Hindernissen auszuweichen. Vermeiden Sie es insbesondere, den Schädel Ihres Charakters zu treffen. Durch das Sammeln von Münzen während deines Sturzes kannst du spezielle Power-Ups kaufen oder neue Charaktere aktivieren.Welche Charaktere sind verfügbar?- Fred- Ogama B. Ladder- Haward Sparks- Zombie Fred- Jamie Prince- Martin Castor- Outragious B.- Crash T. Dummy- M. Gandalfi- Mental Dude- Emotika DivaGibt es Cheat-Codes? Uns sind keine Cheat-Codes bekannt. Wenn Sie einen Cheat-Code kennen, senden Sie uns eine Nachricht, damit wir sie hier teilen können. Wer hat Super Falling Fred erstellt? Dedalord ist der Schöpfer von Super Falling Fred, das Teil der größeren Fred-Serie ist. Sie haben auch Running Fred und Skiing Fred entwickelt! Die Macher haben ihren Sitz in Argentinien, Südamerika.

Website: poki.com

