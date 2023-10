QWOP ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem Sie die Bewegung der Beine des Athleten steuern müssen, um den Charakter vorwärts zu bewegen und gleichzeitig zu vermeiden, dass er umfällt. Dies alles dürfen Sie nur mit den Tasten Q, W, O und P tun! Die Q- und W-Tasten bewegen jeweils einen der Oberschenkel des Läufers, während die O- und P-Tasten die Waden des Läufers bearbeiten. Die Q-Taste bewegt den rechten Oberschenkel des Läufers nach vorne und den linken Oberschenkel nach hinten, und die W-Taste wirkt sich auch auf die Oberschenkel aus und bewirkt das Gegenteil. Die O- und P-Tasten funktionieren auf die gleiche Weise wie die Q- und W-Tasten, jedoch mit den Waden des Läufers. Der tatsächliche Bewegungsumfang eines Gelenks wird durch den Widerstand beeinflusst, der durch die auf das Gelenk einwirkenden Schwerkraft- und Trägheitskräfte entsteht. Die einzige Person, mit der Sie in QWOP konkurrieren müssen, sind Sie selbst. Haben Sie die Ausdauer, sich als Sieger zu fühlen? Spielen Sie es einfach und teilen Sie Ihre Punktzahl mit Ihren Freunden, während Sie gerade dabei sind. Schauen Sie sich unbedingt die QWOP-Fortsetzung GIRP auf Poki an! Kontrollieren Sie die Bewegung der Beine des Athleten, um den Charakter vorwärts zu bewegen und gleichzeitig zu vermeiden, dass er umfällt, indem Sie nur die Tasten Q, W, O und P verwenden. QWOP wurde von Bennett Foddy erstellt. Spielen Sie ihre anderen legendären Spiele auf Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket und Pole Riders

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit QWOP verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.