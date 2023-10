GIRP ist ein Geschicklichkeitsspiel von Bennett Foddy. Beweisen Sie Ihre Kletterfähigkeiten mithilfe des Alphabets! Drücken Sie die Tastaturtasten, die den Steinen an einer Wand zugeordnet sind, um deren Oberfläche zu biegen und aufzusteigen. Lassen Sie keinen Schlüssel los, ohne sich Ihren Platz an der Wand zu sichern, indem Sie ihn an einem anderen Griff festhalten, sonst fallen Sie ins Wasser. Wie weit kann man mit GIRP gehen? Teilen Sie das Spiel mit Ihren Freunden und vergleichen Sie Ihre Highscores! Klettern – Halten Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Tastaturtasten gedrückt, um den entsprechenden Griff zu greifen. GIRP wurde von Bennett Foddy erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Get On Top und Too Many Ninjas

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit GIRP verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.