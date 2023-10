James Gun ist ein lustiges Geschicklichkeitsspiel von Sakkat Studios. Du bist pleite und musst jetzt aus dem Fenster deines Liebhabers springen! Versuchen Sie, auf Ihrem Sportwagen zu landen, ohne in den sicheren Tod zu stürzen. Halten Sie sich an den Leisten fest, um Ihren Sturz abzubremsen, greifen Sie an einer anderen Leiste fest und lassen Sie los, wenn dies sicher ist. Sie werden bald feststellen, dass die Anziehungskraft Ihrer Beziehung weitaus gefährlicher ist als die, die Sie dazu bringt, sich aus dieser Wohnung zu schleichen. Halten Sie sich an einem Vorsprung fest – (Halten Sie die Leertaste, die linke Maustaste oder Ihren Finger gedrückt. Unanständiges Entkommen entsteht durch Sakkat Studios. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele kostenlos auf Poki: Sweet Run und Ground Digger

