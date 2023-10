Monkey Kick ist ein Geschicklichkeitsspiel von Totebo. Helfen Sie einem Affen, seinen Freund so weit wie möglich zu treten, ohne dabei den Schwung zu verlieren. Treten Sie den Affen so hoch wie möglich und halten Sie Ihren Finger oder die linke Maustaste gedrückt, um abzusteigen und an Schwung zu gewinnen. Sie müssen genau dann absteigen, wenn der Hang nach unten neigt. Der Affe stürzt ab, wenn Sie nicht im richtigen Moment den Knopf drücken. Beginnen Sie mit dem Kicken, um zu sehen, wie hoch Ihr Punktestand und Ihr Affenfreund sein können. „Affe sieht, Affe tut“? Nein, der eigentliche Satz lautet „Affe sieht, Affe tritt“! Tritt den Affen im richtigen Moment und halte deinen Finger oder die Leertaste gedrückt, um abzusteigen und an Schwung zu gewinnen. Sie müssen den Boden genau dann berühren, wenn der Hang abfällt. Tritt oder Abstieg – Halten Sie Ihren Finger oder die linke Maustaste gedrückt. Monkey Kick wurde von Totebo erstellt. Spielen Sie ihr anderes Geschicklichkeitsspiel auf Poki: Zomball

