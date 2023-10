It's Story Time ist ein Puzzlespiel von Sakkat Studio. Möchten Sie Ihre Intelligenz auf die Probe stellen? It's Story Time bietet verschiedene Minispiele voller herausfordernder Rätsel, die Sie lösen können, indem Sie über den Tellerrand schauen. Finden Sie versteckte Objekte, ziehen Sie mehrere Objekte per Drag & Drop, um sie zu mischen, entfernen Sie Teile von Objekten, öffnen Sie Schränke und Schubladen und vieles mehr. Das Spiel präsentiert Ihnen eine Liste von Aufgaben, die Sie durch Manipulation der im Spiel angezeigten Objekte erledigen müssen. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie gerne die Hinweis-Schaltfläche verwenden. Dieses Spiel steigert Ihre Konzentration und Aufmerksamkeit und bietet gleichzeitig passende Unterhaltung für die ganze Familie! Klicken oder tippen Sie auf ein Objekt, um es auszuwählen/zu nehmen. Wenn das Objekt beweglich ist, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus oder dem Finger. „It's Story Time“ wurde von Sakkat Studio erstellt. Es gibt viele andere Denk- und Managementspiele auf Poki: Sweet Run, James Gun, Crush It!, Ground Digger, Throw It Higher! und Abstieg

