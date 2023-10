Zerstöre es! ist ein Arcade-Spiel von Sakkat Studio. Eröffnen Sie Ihre eigene Saftfabrik, in der Sie Früchte auf die altmodische Art zerkleinern müssen: Mit Ihren Fäusten! Schlagen Sie verschiedene Obstsorten und Schatzkisten auf das Förderband, um Geld zu verdienen. Vermeiden Sie es, Bomben zu schlagen, denn diese kosten Sie das Leben. Das verdiente Geld können Sie für neue Obstsorten und sogar für coole Accessoires für Ihre Hand ausgeben. Probieren Sie es einfach mal aus. Crush It! Punch – Tippen, linke Maustaste oder die Leertaste Crush It! wird Sie begeistern. wurde von Sakkat Studio erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: James Gun, Ground Digger, Sweet Run und Throw It Higher!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Crush It! verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.