Ground Digger ist ein Casual-Arcade-Spiel, das von IP Zlata Roshchina entwickelt wurde. In diesem Spiel besitzen Sie ein Ausgrabungsunternehmen und alle Reichtümer stehen Ihnen zur Verfügung. Bauen Sie Gold ab und graben Sie tief in die Erde, um Goldbrocken, wertvolle Edelsteine ​​und verschiedene Arten von Mineralien freizulegen. Rüsten Sie Ihre Werkzeuge auf und gehen Sie noch tiefer dorthin, wo die seltensten und wertvollsten Reichtümer liegen. Bei diesem Auftritt gibt es viele Überraschungen, und alles, was Sie tun müssen, ist zu graben. Wählen Sie eine der drei Routen, um alle Reichtümer aufzudecken, die sich darunter verbergen. Graben – Klicken Sie mit der linken Maustaste. Ground Digger wurde von IP Zlata Roshchina erstellt. Sie haben einen niedlichen Arcade-Plattformer mit Poki: Sweet Run.

Website: poki.com

