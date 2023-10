Build & Crush ist ein Spiel, in dem Sie Levels entweder bauen oder zerstören können! Im Baumodus können Sie Blöcke verwenden, um Ihre eigenen, einzigartigen Level zu gestalten, die Sie dann zerstören oder hochladen können, damit andere sie zerstören können. Im Crush-Menü sehen Sie unzählige von Benutzern erstellte Levels, die Sie mit einer Vielzahl von Waffen, Fahrzeugen oder Naturkatastrophen zerstören können. Wählen Sie zwischen Flugzeugen, einer Atombombe, einem Blitz, einem Vulkan und vielem mehr! Sie können entweder selbst ein Level aus dem Menü auswählen oder den Zufallsmodus auswählen. Neben dem Build-and-Crush-Modus gibt es den Multiplayer-Modus, der derzeit über einen Zombie-Modus verfügt. In diesem Modus müssen Sie sich zusammenschließen und die Zombies töten, bevor sie das Gebäude zerstören. Kannst du einige tolle Level erstellen und, was noch wichtiger ist, sie zerstören? Menü – PCrush – CBlocks – TabAuswählen „Crush Power“ / „Schießen“ – Cursor „Aus der aktuellen Leistung herauskommen“ – QBuild & Crush wurde von Ctrl4ltDel erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

