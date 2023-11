Tribals.io ist ein Multiplayer-Überlebensspiel, in dem Sie eine Insel basteln, abbauen, bauen und erkunden und versuchen zu überleben. Tribals kombiniert bekannte Mechanismen aus Spielen wie Minecraft, Rust und ARK Survival in diesem kostenlosen und einfach zu spielenden Überlebensspiel! Bauen Sie Ihre eigene Basis und erkunden Sie die Insel entweder alleine oder mit Ihren Freunden! Es gibt so viel zu tun, von Hühnern jagen und von Bären gejagt werden, bis hin zum Bau riesiger Stützpunkte und der Herstellung aller möglichen Werkzeuge und Waffen. Erstelle deinen eigenen Charakter und springe in die Wildnis, um zu sehen, wie lange du überleben kannst. Erkunden Sie die Insel, aber achten Sie auf Ihren Hunger- und Durstpegel, gehen Sie zu tief und ... nun, Sie wollen es nicht herausfinden! Da es jede Menge verschiedene Gegenstände zu sammeln und noch mehr zu basteln gibt, werden Ihnen nie die Dinge ausgehen, die Sie unternehmen können! Sehen Sie, wie lange Sie und Ihre Freunde zusammen oder gegeneinander überleben können. Tribals können sowohl alleine als auch mit anderen gespielt werden, also legen Sie los und finden Sie heraus, wie Sie spielen möchten! Kannst du die Insel erobern und der beste Stamm werden?Bewegung: WASDSprung: LeertasteHauptaktion: Linke MaustasteMikrofon verwenden: T drückenInventar öffnen: TabText-Chat verwenden: EnterBuild-Menü: RechtsklickTribals.io wird von ONRUSH Studio erstellt. Schauen Sie sich ihr anderes Spiel auf Poki an: Venge.io! Sie können Tribals.io kostenlos auf Poki spielen. Sie können Erfahrung sammeln, indem Sie Gegenstände herstellen. Greifen Sie auf das Crafting-Menü zu, indem Sie die Tabulatortaste drücken. Ja, das können Sie! Sie können zwischen vielen Haar- und Bartstilen wählen. Sie können auch die Größe jedes Körperteils ändern, die Haar-, Bart- und Hautfarbe ändern und einige Tätowierungen hinzufügen! Es gibt zwei Arten von Gegenständen, die auf der Insel verstreut sind und die Sie abholen können. Es könnte sich dabei entweder um den Inhalt eines Sacks voller zufälliger Gegenstände eines gefallenen Spielers handeln, oder um Dinge, die organisch auf der Insel wachsen. Laufen Sie auf der Karte umher, um essbare Blätter, Mais, Kokosnüsse, Bananen, Beeren und mehr zu finden! Sie können auch jedes Tier, dem Sie begegnen, jagen und häuten. Es gibt eine Auswahl an Nahkampfwaffen wie Beil, Spitzhacke, Fackel usw. Darüber hinaus können Sie Fernkampfwaffen wie einen Bogen oder eine Pistole herstellen. Oder Sie nutzen einfach Ihre Fäuste, wenn Sie sich altmodisch fühlen.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Tribals.io verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.