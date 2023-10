Krunker.io ist ein pixeliges 3D-Online-Multiplayer-Webspiel, in dem Sie mit verschiedenen Waffen gegen Ihre Gegner kämpfen müssen. Sie spielen dies als Ego-Shooter (FPS) und können an mehreren Spielmodi teilnehmen: Seien Sie der König des Hügels in einem Free-for-All-Modus oder arbeiten Sie mit Teamkollegen zusammen, um in einem Team-Deathmatch zu gewinnen. Neben diesen Spielmodi können Sie auch benutzerdefinierten Spielmodi beitreten. Wählen Sie zwischen verschiedenen Klassen, zum Beispiel Agent, Läufer, Jäger und mehr. Jede Klasse verfügt über unterschiedliche Erscheinungsbilder und Waffen. Die Waffen können von Sturmgewehren bis hin zu Scharfschützen, Schrotflinten, Pistolen und sogar Raketenwerfern reichen! In Kurnker.io können Sie Standardkarten, aber auch von der Community erstellte Karten abspielen. Krunker.io ist rasant und hat ein ähnliches Spielgefühl wie Counter-Strike. Behalten Sie Ihr K/D-Verhältnis, Ihre Siege und Punkte im Auge und zeigen Sie, wie wettbewerbsfähig Sie sind. Fordern Sie Ihre Freunde hier auf Poki heraus, um Ihre Punktzahl zu übertreffen. Sie können Krunker.io ohne Download auf Ihrem PC, Tablet und Mobiltelefon spielen.

Website: krunker.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Krunker FRVR verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.