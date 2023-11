Dinogen Online ist ein rasanter 2D-Multiplayer-Top-Down-Shooter mit zahlreichen Waffen, Spielmodi und Karten. Spielen Sie als Mensch oder Dinosaurier in zielbasierten Spielmodi. Schalte neue Waffen, Dinosaurier, Ausrüstung, Gegenstände und mehr frei, indem du im Spiel XP verdienst. Zielbasierte Spiele: Spielen Sie als Mensch oder Dinosaurier in zielbasierten Spielmodi wie Team Deathmatch, Capture the Flag oder Destruction. Endloses Überleben: Spielen Sie einen der vielen Überlebensmodi, um sich endlosen Wellen von Feinden zu stellen, darunter Milizeinheiten, Dinosaurier, Hubschrauber und mehr. Szenario-Editor: Erstellen Sie Ihre eigenen Karten und Missionen mit dem enthaltenen Szenario-Editor. Der Editor ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie mithilfe des integrierten Triggersystems einfache Änderungen an vorhandenen Karten oder komplexe brandneue Missionen vornehmen können. Alle mit dem Editor erstellten Szenarien sind sofort im Mehrspielermodus verfügbar, sodass Sie Ihre Kreationen online mit Freunden spielen können.

Website: dinogenonline.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Dinogen Online verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.